Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal? Streit in Stadtrat und Landtag

Stendal/Magdeburg - Stell dir vor, es ist Landesfest und keiner will es ausrichten. So etwa ist derzeit die Lage, was den geplanten Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal angeht.