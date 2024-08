Letzte Pressekonferenz vor dem SAT in Stendal: Die Stadt erwartet ein einzigartiges Fest

OB Bastian Sieler (links) und Matthias Neumann berichten über die finalen Informationen zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal.

Stendal - 10.000 Mitwirkende, 3.000 alleine beim Festumzug: Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal ist ein Mammut-Projekt, das in wenigen Tagen mehr als 150.000 Menschen in die Hansestadt bringen soll. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) zeigt sich bei der finalen Pressekonferenz vor dem Landesfest zuversichtlich.