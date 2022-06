Salzwedel: Ex-Kampfschwimmer der Bundeswehr sticht Freund nieder

Ein 45-jähriger Mann aus Salzwedel steht in Stendal vor Gericht. Der ausgebildete Kampfschwimmer soll im Vollrausch einen Freund lebensgefährlich verletzt haben.

Stendal - Simone Henze-von Staden, Vorsitzende Richterin der 1. Strafkammer am Landgericht Stendal, wandte sich zu dem Angeklagten Dirk M.: „Ich will wissen, ob Sie als Kampftaucher bei der Bundeswehr besonders ausgebildet wurden.“ Der 42-jährige Mann, der im Verdacht steht, im Vollrausch einen guten Freund mit einem Messer, lebensbedrohlich verletzt zu haben, antwortete mit fester Stimme, dass dem so sei und er auch spezielle Tötungstechniken trainiert habe.