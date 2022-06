Abriss „Schandfleck“ in Weißewarte bei Tangerhütte wird platt gemacht

Die alte DDR-Baracke in der Ortsmitte hat lange leer gestanden. Immer wieder forderten Weißewarter ihren Abriss, do die Finanzierung war lange unklar. In dieser Woche ist der „Schandfleck“ endlich verschwunden.