Zum Einsatz ist bei dem Scheunenbrand in Hohenwulsch am Sonntagnachmittag die Drehleiter der Stadtfeuerwehr Bismark gekommen.

Hohenwulsch - Zu einem Brand einer Scheune am Ortsausgang von Hohenwulsch in Richtung Beesewege mussten die Ortswehren der Stadtfeuerwehr Bismark am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit einem Großaufgebot ausrücken. Knapp eine Stunde nach der Alarmierung wurde der Brand von der Stufe B auf C erhöht und weitere Wehren nach Hohenwulsch alarmiert.