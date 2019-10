Schmerzhaft verlief der Abend eines Discobesuchers in Stendal. Ihm wurde ein Zahn ausgeschlagen.

Stendal l In der Nacht auf Sonntag wurde einem Discobesucher in Stendal bei einer Schlägerei ein Zahn ausgeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 0:30 Uhr vor Discothek in der Stendaler Innenstadt.

Über den Grund der Auseinandersetzung machte die Polizei keine Angaben.