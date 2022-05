Finanzen Schuldneratlas 2021: In dieser Stadt leben die meisten überschuldeten Altmärker

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen in der Altmark sinkt kontinuierlich. Dennoch liegt die Region bei der Schuldnerquote noch deutlich über dem Bundesschnitt. In welcher Stadt in den Landkreisen Stendal und Salzwedel leben die meisten überschuldeten Menschen? Der aktuelle Schuldneratlas gibt die Antwort.