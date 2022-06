Schulhund: Wie in Stendal der Unterricht mit dem Golden Retriever Frieda läuft

Der 15-jährige Oscar streichelt während des Biologieunterrichts in der Comenius-Sekundarschule in Stendal die Schulhündin Frieda. Der Goldenen-Retriever-Dame gefällt die Aufmerksamkeit.

Stendal - „Hallo Frieda“, sagt eine Schülerin auf dem Gang in Richtung Biologie-Raum in der Comenius-Sekundarschule in Stendal. Mit der Begrüßung meint das Mädchen nicht etwa eine Mitschülerin, sondern eine Goldene-Retriever-Dame. Sie wird gerade von ihrer Besitzerin und Lehrerin, Marlit Ihloff, an der Leine zur nächsten Unterrichtsstunde geführt. Frieda ist seit Ende Oktober die erste Schulhündin in Stendal. Für sie geht es zur Klasse 10 a, die während des Biologieunterrichts ihre erste Stunde mit Frieda hat.