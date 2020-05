Ein 32-jähriger Mann wurde in Stendal aufgrund von Terrorverdacht festgenommen und später wieder freigelassen worden.

Stendal (dpa) l Weil er verdächtigt wurde, in terroristische Aktivitäten verwickelt zu sein, ist am Freitag ein 32-jähriger Mann in Stendal festgenommen worden. Da sich der Verdacht zunächst nicht bestätigen konnte, wurde der Mann in der Nacht wieder freigelassen, wie ein Sprecher der Polizei Stendal am Samstagmorgen sagte. Die Polizei habe nur geringe Mengen Schwarzpulver gefunden, so der Polizeisprecher. Es werde weiter in dem Fall ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, hätten Ermittlungen ergeben, dass der aus der Altmark stammende Mann in einem Telefonat mit einem britischen Bekannten geäußert habe, er wolle "Sprengmittel herstellen und eine Großzahl an Zivilisten in einer deutschen Stadt töten wolle". Aufgrund dieser Äußerungen kam es zunächst zur Festnahme, an der auch Beamte des Landeskriminalamts beteiligt waren. An den Ermittlungen war auch die Polizei aus Wales beteiligt, wie die Polizei Stendal mitteilte.

Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass die Informationen über den Mann vorerst nicht bestätigt werden konnten. Weite Informationen waren zunächst nicht bekannt.