Auf einer Wiese bei Volgfelde sind mehrere Schachbrettblumen illegalerweise ausgegraben worden. Es war der einzige Ort im Landkreis Stendal, an dem die Art in großer Population gewachsen ist.

Stendal/Volgfelde - Mit ihrem auffällig gemusterten Blütenkleid ist die Schachbrettblume hübsch anzusehen. Im Mai steht sie in voller Blüte. Ihre Schönheit wurde ihr nun jedoch zum Verhängnis. Mehrere Pflanzen wurden von einem Feld bei Volgfelde aus dem Boden gegraben und mitgenommen. Was der oder die Täter vermutlich nicht wussten: Die Stelle ist der einzige Ort im Landkreis Stendal, an dem die Blumen wild vorkommen.