Rollatorenfreundliche Innenstadt Seniorin lobt Gehwege in Tangerhüttes Innenstadt

Dafür, dass die Gehwege in der Tangerhütter Innenstadt aus ihrer Sicht rollatoren- und behindertenfreundlich angelegt seien, will Seniorin Helga Zielke Danke sagen. In anderen Städten sie das nicht so, berichtet sie.