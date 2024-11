Unfälle auf der B188 rund um Uchtspringe bei Stendal verdeutlichen: Nachts ist das Ausleuchten von Einsatzstellen besonders wichtig - künftig auch auf der A 14. Die Freiwillige Feuerwehr Uchtetal demonstriert, was es dabei zu beachten gilt.

Mit Video: So hilft die Stendaler Feuerwehr nachts bei Unfällen

Bei einem Übungsabend auf der Festwiese im Stendaler Ortsteil Börgitz erklärt Feuerwehrmann Patrick Kordts (links) Heidi Wölke und Marvin Drawehn die Beleuchtung an der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Uchtetal.

Uchtspringe - Poldi, Bounty und Davi – bei der Freiwilligen Feuerwehr Uchtetal bekommt fast jeder einen Spitznamen. Ihr Zusammenhalt ist deutlich spürbar. Den brauchen die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz. Damit alles reibungslos läuft, üben die Feuerwehrleute aus dem Uchtetal – also den Stendaler Ortsteilen Uchtspringe, Staats, Wilhelmshof und Börgitz – alle zwei Wochen. In der dunklen Jahreszeit steht das Ausleuchten von Einsatzstellen auf dem Programm. Warum das so wichtig ist, verdeutlichen die jüngsten Einsätze auf der B188.