Brennpunkte in Stendal - das sind die gefährlichsten Orte 

Die Stadt Stendal hat in einer Umfrage herausgefunden, wo sich die Bürger der Hansestadt am unsichersten fühlen. Sechs Gebiete rücken dabei in den Fokus.

Stendal - „Wie oft haben Sie nachts, draußen und alleine in Ihrer Ortschaft Angst, Opfer einer Straftat zu werden?“ Das war eine der Fragen in der Umfrage der Stadt Stendal, Polizei und Hochschule-Magdeburg Stendal zum Sicherheitsgefühl. „Fast täglich“ kreuzten rund 15 Prozent der Stendaler an. Noch mal so viele „mindestens einmal die Woche“. In der Auswertung der Umfrage werden Gründe dafür genannt, aber auch Orte, wo sich die Einwohner der Stadt besonders unsicher fühlen.