Bürgerumfrage: Wie sicher fühlen sich die Stendaler?

Die Stadtverwaltung möchte von 3000 Bürgern in Stendal und den Ortsteilen wissen, wie sicher sie in der Hansestadt fühlen.

Stendal - Circa 3000 Haushalte in Stendal erhalten in den kommenden Tagen Post aus der Stadtverwaltung. Darin werden sie zu ihrem Sicherheitsgefühl in der Stadt befragt, teilt Susanne Hellmuth aus dem Büro des Oberbürgermeisters mit.

Die anonyme Umfrage, die in Zusammenarbeit mit Hochschule und Polizei entstand, soll ergründen, wo die Einwohner in der Stadt Sicherheitsprobleme sehen. „Es wird aber auch die allgemeine Lebensqualität und die Verkehrsanbindung am Wohnort abgefragt“, so die Pressemitteilung. „Dabei steht das persönliche Sicherheitsgefühl an erster Stelle und es gibt keine ‚richtigen‘ oder ‚falschen‘ Antworten.“

Insgesamt sind es größtenteils 31 Ankreuzfragen. An einigen Stellen können Befragte ausführlicher antworten. Circa 20 Minuten soll das Ausfüllen des Fragebogens in Anspruch nehmen. Mit dem beiliegenden Rückumschlag kann dieser dann bis zum 21. Dezember kostenlos an die Stadt zurückgesendet werden oder direkt in den Briefkasten am Stadthaus 1 (Markt 14/15, 39576 Stendal) eingeworfen werden.

Meinung der Leser ist gefragt

Was denken Sie? Wo hat Stendal Sicherheitsprobleme und warum? Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an redaktion.stendal@volksstimme.de.