Silvester: In Stendal heißt es Theater statt Party

Die öffentlichen Silvester-Partys in Stendal sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Die einzige Veranstaltung hat das Theater der Altmark angeboten.

George und Doris treffen sich im Stück des TdA in Stendal jedes Jahr im selben Hotel.

Stendal - Üblich ist es nicht, mit einem silberfarbenen Glitzer-Hut eine Theater-Vorstellung zu besuchen. Doch am letzten Tag des Jahres 2021 ist vieles erlaubt – gerade wenn das Stück „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“ heißt, vom Theaters der Altmark (TdA) im Uppstall-Kaufhaus in Stendal aufgeführt wird und die einzige öffentliche Abendveranstaltung ist. Was der Titel mit einigen Zuschauern gemeinsam hat.