Bei Krumke bei Osterburg brannte am Silvestertag eine Birke, verursacht vermutlich von einer Böller-Batterie. Eine solche wurde in der Nähe gefunden.

Stendal - Als „sehr ruhig“ schätzt die Polizei in Stendal auf Volksstimme-Nachfrage den Jahreswechsel von 2023 zu 2024 im Landkreis Stendal ein und vergleicht ihn „mit einem normalen Wochenende“. Dennoch gab es einige Einsätze, verursacht meist durch Pyrotechnik.

So haben am Silvesterabend gegen 19.45 Uhr unbekannte Täter in Klietz, Am Ring 3-4, Pyrotechnik in ein leerstehendes Gebäude geworfen. Im Keller brach ein Brand aus. Schaden: einige hundert Euro. Die Feuerwehren Schönhausen und Klietz waren im Einsatz.

Ebenfalls in Klietz sind am Sonntag gegen 23.30 Uhr von Feuerwerkskörpern die Hauseingangstür und die Grundstückstür eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße beschädigt worden. Schaden: mehrere tausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein unbekannter Täter am Haus zwei Feuerwerkskörper gezündet.

Auch für einen Einsatz am 31. Dezember kurz vor 22 Uhr in der Prof.-Dathe-Straße in Stendal könnte ein Böller der Auslöser gewesen sein, teilte die Polizei mit. Eine Anwohnerin hatte starken Rauch aus einem Müllcontainer bemerkt. Feuerwehrleute aus Stendal öffneten den Container und bekämpften den Rauch. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bereits am Silvestermorgen musste die Feuerwehr in ein Waldstück nahe Krumke ausrücken. Gegen 9 Uhr hatte eine Frau beim Spaziergang eine brennende Birke bemerkt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand von einer Pyrotechnik-Batterie ausgelöst worden, die etwa 100 Meter entfernt gefunden wurde.

Unklar ist bisher, was am Neujahrstag den Brand eines Holzschuppens in Rochau ausgelöst hat. Die Feuerwehr des Ortes rückte gegen 1 Uhr aus. Zwei Mülltonnen wurden ebenfalls vom Feuer beschädigt, es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro.

Wie die Integrierte Leitstelle Altmark in Stendal auf Nachfrage informierte, gab es zudem einige kleinere Einsätze für die Feuerwehren, darunter brennende Papierkörbe oder Abfallbehälter, auch die meist von Böllern verursacht.

Und noch das: In der ersten Stunde des neuen Jahres2024 sind in der Liselotte-Herrmann-Straße im Stendaler Stadtseegebiet die Scheiben von zwei Hauseingangstüren beschädigt worden. Womit, ist noch unklar. Schaden: einige hundert Euro.