So gehen die Arbeiten am Verwaltungsgebäude der SWG in Stendal voran

Die Fassade des SWG-Verwaltungsgebäude in der Weberstraße in Stendal hatte einen falschen Anstrich bekommen.

Stendal - Für ein wenig Verwunderung sorgte der Anblick des neuen Verwaltungsgebäudes der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in der Weberstraße. Das Gebäude stach aufgrund seiner auffälligen Fassade in einem dunklen Grau mit Magenta hervor. Dabei bringt man den Lilaton ja eher mit einem Telekommunikationsunternehmen in Verbindung. Die SWG setzt in der Regel auf die Farbe Rot.