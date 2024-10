Die WBGA plant mit einem Berliner Architekten in Stendal, einen DDR-Plattenbau in ein sogenannntes Einfamilienhaus-Haus zu verwandeln. Ein bisher für Deutschland einzigartiges Wohnungsbauprojekt.

So sollen aus DDR-Plattenbauten in Stendal-Stadtsee Einfamilienhäuser entstehen

Stendal. - Wie eine Treppe ragt das von Architekt Jurek Brüggen entworfene Gebäude in die Höhe. Auf den Stufen befinden sich Terrassen, deren Gärten voller Gras, Gemüse, Büsche und Bäume Wohlfühloasen für die Bewohner werden sollen. Kaum zu glauben, dass sich ein DDR-Plattenbau in Stadtsee III in Stendal in diesen für Deutschland einzigartigen grünen Palast verwandeln soll. Und das zu Quadratmeterpreisen, die sich die normalverdienende Bevölkerung leisten kann.