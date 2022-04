So sollen in Stendal Kinder mitbestimmen können

Welche Ideen, Beschwerden oder Wünsche haben die Kinder aus Stendal für ihre Heimatstadt? Genau damit setzt sich Janine Kaminski auseinander und hat das Projekt „Der stille Post“ ins Leben gerufen. Sie erklärt, was es damit auf sich hat.

Stendal - Internetcafé, größeres Freibad, mehr Grünflächen, digitales Parken, Beleuchtung am Stadtsee und eine Seilbahn auf dem Spielplatz am Schwanenteich. Das sind die ersten Wünsche und Vorstellungen der Kinder aus Stendal für Stendal. Gesammelt wurden sie von der 30-jährigen Janine Kaminski, die das Projekt „Der stille Post“ ins Leben gerufen hat. Die Stendalerin erklärt, wie Kinder und Jugendliche am Projekt teilnehmen können.