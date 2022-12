Solaranlage bei Stendal - Wie ein Dorf vom grünen Strom profitieren will

In Möringen wird bald großflächig grüner Strom produziert. Hinter dem Bahnhaltepunkt, in Richtung Stendal, sollen auf zwei Ackern Solaranlagen entstehen.

Möringen - In Möringen soll ein Solarpark gebaut werden. 24.000 Euro könnte dieser jährlich in die kommunale Kasse spülen – von Stendal. Ortsbürgermeisterin Christina Jacobs (CDU) will dafür kämpfen, dass das Dorf für wichtige Investitionen auch etwas von dem Solarpark-Kuchen abbekommt.