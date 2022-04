Solarenergie: „Jugend forscht“-Projekt eines Stendaler Pärchens könnte Verbrauchern bares Geld einsparen

Stendal - Die besten Ideen kommen manchmal ganz beiläufig. Gerade dann, wenn man gar nicht mit ihnen rechnet. Denn es ist keineswegs so, dass Finja Alpert (17) und Chris Erdmann (19) bereits jahrelang an ihrem „Jugend forscht“-Projekt arbeiten. Stattdessen meldeten die Stendaler ihr Vorhaben im November kurz vor knapp bei der Jury an. Die Uhr tickte schon.