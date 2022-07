Energie Solarpark für Hohen Weg in Stendal im ersten Anlauf abgelehnt

Ein neuer Solarpark könnte am Hohen Weg in Stendal entstehen. Der Investor setzt auf Agro-Photovoltaik, also Solarmodule, unter denen weiter Landwirtschaft betrieben werden kann. Den Stadtentwicklungsausschuss kann er damit nicht überzeugen.