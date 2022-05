Sozialarbeiter Hendrik Albrecht ist für Geflüchtete des Ukraine-Kriegs in Tangerhütte da

Um Geflüchteten aus der Ukraine vor Ort schnell helfen zu können, hat der Landkreis Stendal im Wohngebiet Neustädter Ring in Tangerhütte ein Sozialarbeiterbüro eingerichtet. Denn immer mehr Kriegsflüchtlinge kommen auch nach Tangerhütte.

Tangerhütte - In Tangerhütte gibt es seit Anfang April ein Beratungsbüro des Landkreises Stendal für ukrainische Geflüchtete. Hendrik Albrecht ist dort anzutreffen und er ist Ansprechpartner in fast allen Angelegenheiten. Er wird gebraucht, denn rund 100 Ukrainer sind inzwischen in Tangerhütte und den Dörfern ringsum angekommen.