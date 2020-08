Bei der Kreissparkasse Stendal haben in diesem Jahr sechs junge Altmärker ihre Ausbildung begonnen - und damit mehr als in den Vorjahren.

Stendal l „Es hat einfach gepasst.“ So kurz und knapp formuliert die Ausbildungsbeauftragte Christin Johannsen ihre Begründung, warum es in diesem Jahr mehr neue Azubis gibt als in den Vorjahren. Mehr Bewerber als sonst hatte es nicht gegeben, es sei auch kein besonders starker Bewerberjahrgang gewesen im Vergleich zu den vorangegangenen. Dass es dennoch mehr sind als sonst, freut Johannsen. Denn die Kreissparkasse hat sich selbst das Ziel gesetzt, zwischen fünf und acht neue Auszubildende pro Jahr einzustellen. Hinzu kommen noch Dualstudenten, in diesem Jahr aber nicht. Mit den sechs „Neuen“ hat die Kreissparkasse Stendal aktuell 15 Azubis und drei Dualstudenten.

Zur Ausbildung sind die jungen Leute auf ganz verschiedenen Wegen gekommen. „Drei von ihnen haben uns auf einer Berufsbildungsmesse angesprochen. Wir sind bis zum Einstellungsverfahren in Kontakt geblieben“, berichtet Christin Johannsen. Die 19-jährige Johanna Schulle aus Tangermünde ist einen anderen Weg gegangen. Nachdem sie den Beruf Bankkauffrau für sich in die engere Wahl genommen hatte, absolvierte sie vor zwei Jahren in der Geschäftsstelle in der Stendaler Poststraße ein Praktikum. Danach war die Entscheidung endgültig gefallen. Das berichtet auch der 17-jährige Lennart Rolack aus Tangermünde, der ebenfalls nach einem Praktikum in besagter Filiale die Entscheidung getroffen hat, wohin es beruflich gehen soll.

Erster Ausbildungstag

Beide hatten gestern ihren ersten Ausbildungtag, ebenso Franziska Bösinger (18) aus Tangerhütte, Domenic Lemke (22) aus Stendal, Giulia Anna Zimmer (16) aus Osterburg und Tobias Lüders (18) aus Meseberg. Gemeinsam werden sie bis Mittwoch an den Einführungstagen teilnehmen, die wie in den Vorjahren von den Auszubildenden des dritten Lehrjahres vorbereitet und betreut werden. In dieser Zeit lernen sie Aufbau und Struktur der Kreissparkasse Stendal, deren Geschäftsstellen und Fachbereiche kennen. Gleich danach, also am Donnerstag, geht es los in der Praxis. Eingesetzt werden die neuen Azubis in den Geschäftsstellen Stendal, Osterburg, Havelberg, Tangerhütte und Tangermünde. Die Berufsschule ist in Stendal.

Nach jetzigem Stand kann es dort wie geplant mit dem Unterricht beginnen. Die Corona-Pandemie hatte auch auf das Auswahlverfahren keinen Einfluss, denn als es Mitte März richtig losging mit den Einschränkungen, waren die Einstellungsgespräche gelaufen und die Verträge unterschrieben. Denn die Kreissparkasse beginnt immer sehr früh mit der Werbung für die Ausbildungsplätze. Schon jetzt läuft für die Bewerbungzeit für die Azubis und duale Studenten, die am 1. August kommenden Jahres beginnen wollen. Ende der Bewerbungsfrist ist der 31. Oktober 2020.