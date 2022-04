Spielplatzmängel in Kehnert an der Elbe werden abgearbeitet

Der Spielplatz in Kehnert: Abgesperrt sind die Reste des alten Holzschiffes. Ob die erhalten bleiben können, soll geprüft werden.

Kehnert - Zahlreiche Mängel am Spielplatz in Kehnert hatte eine Sicherheitskontrolle bereits im Sommer vergangenen Jahres ergeben. Größter Kritikpunkt dabei war das in die Jahre gekommene, zentrale Holzspielschiff. Seinen Rückbau hat der Ortschaftsrat bereits beschlossen. Ob ein Teil stehen bleiben kann, ist aber noch unklar.