Die Turnhalle Stadtsee in Stendal ist endlich fertig saniert. Mehrere Probleme hatten die Arbeiten nach hinten verschoben. Nun kann eine weitere Sportart in der Halle gespielt werden.

Sporthalle Stadtsee in Stendal ist fertig saniert und ermöglicht neue Sportart

Schüler spielen auf dem neuen Boden in der Sporthalle Stadtsee in Stendal eine Runde Zweifelderball.

Stendal - Turnhallenwart Carsten Pajonk schaute nicht schlecht, als ihn ein Kollege im September 2024 in die Sporthalle Stadtsee rief. Der Fußboden der Halle war gerade erst neu verlegt worden. „Ein Tag vorher war ich noch selbst in der Halle und habe ihn mir angesehen, und dann so was“, sagt er.