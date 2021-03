In der Heerener Straße von Tangermünde wurde am Mittwoch der Schornstein gesprengt. Damit ist Platz für die Pläne des DRK-Kreisverbandes.

Tangermünde l Wer am Mittwoch pünktlich 14 Uhr zur Heerener Straße kam, um die Schornsteinsprengung live mitzuerleben, wurde enttäuscht. 14 Uhr war bereits alles vorbei. Um 13.53 Uhr war nach den zwei Warntönen des Sprengkommandos ein dumpfer Knall zu hören. Ganz langsam kippt Sekunden später der Schornstein gen Norden. Alles lief nach Plan. Die zahlreichen Zuschauer, die von Ordnungskräften rund um die Einsatzstelle auf Abstand gehalten wurden, applaudierten sogar, als das Bauwerk am Boden lag.



Für Sprengmeister Karl-Heinz Bühring war es der 593. Schornstein, den er in seiner mehr als 40-jährigen Berufslaufbahn als Sprengmeister zu Fall gebracht hatte. „Wie viele Sprengungen ich bisher insgesamt geleitet habe, kann ich nicht sagen“, gab er zu verstehen. Er ist zufrieden mit dem Verlauf seiner 593. Schornstein-Eliminierung. Weiter berichtete er, dass am Montag dieser Woche mit den Vorbereitungen begonnen worden war.



55 Meter hoher Schornstein

Um den 55 Meter hohen, gemauerten Schornstein des früheren Tangermünder Heizkraftwerkes zu stürzen, hätten er und seine Kollegen aus der Magdeburger Niederlassung 60 Bohrungen in das Bauwerk gesetzt und mit insgesamt zehn Kilogramm Sprengstoff, mit Riodin, befüllt. Damit im Zuge der Sprengung keine Bauteile durch die Luft geschleudert werden, wurde nach Aussage des Sprengmeisters alle Bohrungen mit Maschendraht umwickelt. Das Prinzip ging auf. Das gemauerte Bauwerk kippte der Länge nach gen Norden. Nichts flog umher. Der untere Teil des Schornsteins war in sich zusammengefallen, der Rest gekippt und zertrümmert.



In den vergangenen Wochen hatten auf dem Areal der früheren Zimmerei Liethmann bereits die Abrissarbeiten begonnen. Bis Ende 2016 hatte der Zimmerermeister Harald Liethmann an diesem Standort seine Wirkungsstätte. Und da er für sein Unternehmen keinen Nachfolger gefunden hatte, verkaufte er alles an den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) östliche Altmark. Für einige Zeit hatte dieser hier seinen Standort für den Katastrophenschutz eingerichtet. Geplant ist jetzt, einen Ersatzneubau eines Pflegeheims mit neuen, modernen Standards zu errichten. Voraussichtlicher Baubeginn wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres sein, wie Sven Theilemann, Vorstand und kaufmännischer Leiter des Verbandes, auf Anfrage mitteilte.



Nur wenige hundert Meter weiter betreibt der Verband seit vielen Jahren das DRK-Altenpflegeheim „Goldener Herbst“. Für das nach dem Umzug in den Ersatzneubau „dann nicht mehr genutzte Pflegeheim wird eine geeignete Nutzung konzeptionell geprüft und erarbeitet“, sagte er weiter.



Sprengung verfolgt

Sven Nilsen, der beim DRK-Kreisverband für die baulichen Belange zuständig ist, hatte am Mittwoch die Sprengung verfolgt. Auch er zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf und dem Ergebnis. In den nächsten Wochen, so sagte er, würde die vom DRK beauftragte Firma die Schornsteinteile abfahren und alle weiteren noch bestehenden Gebäude abreißen. In die Tiefe würde es erst gehen, wenn der Termin für den Baustart feststehe.



Während der DRK-Kreisverband plant, für den „Goldenen Herbst“ Ersatz zu schaffen, bleibt die Einrichtung der DRK-Tagespflege, die erst im Sommer 2019 auf dem Areal des Pflegeheims „Goldener Herbst“ eröffnet worden war, an diesem Standort.



Große Investition

Nur wenige Meter neben dem künftigen Standort des Pflegeheims betreibt das DRK eine weitere Einrichtung - die Kinder- und Jugendhäuser „Anne Frank“. Sie waren das erste große Investitionsvorhaben des DRK in jüngster Vergangenheit. Für mehr als sechs Millionen Euro wurde das Objekt in nur wenigen Monaten Bauzeit errichtet und stand im Dezember 2016 für den Einzug bereit.



Da sich die Modulbauweise bewährt hatte, folgte kurze Zeit später ein weiterer Modulbau in Tangermünde. Der DRK-Kreisverband baute auf diese Weise in der Richard-Wagner-Straße eine Kindertagesstätte. Die Kita „Sausewind“ wurde Ende Juli 2017 eröffnet und kostete den Verband 2,7 Millionen Euro. Architekt Hans-Joachim Preß sagte damals: „Wir haben im März bei minus 17 Grad die Module montiert und eröffnen heute bei fast 37 Grad – es war ein Bau der Extreme.“