St. Marien in Stendal: Kran hebt Taubenschutzgitter in 30 Meter Höhe

Ein Stahlrahmen per Kran zu den Fensternischen der Marienkirche in Stendal gezogen. Der Wiedereinbau der Zeichenglocken schließt die Arbeiten ab.

Stendal - Nachdem Maurer in den vergangenen Wochen die Vorarbeiten geleistet hatten, konnten am Donnerstag (26. August) die beiden Taubenschutzgitter am Südturm der Marienkirche angebracht werden. Mit einem Kran wurden sie von der gesperrten Marienkirchstraße aus gut 30 Meter hinaufgezogen, in die großen Fensternischen eingesetzt und von innen montiert.