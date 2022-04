Stadt reißt in Stendal Süd einen Supermarkt ab, tritt bei Eigenheimen aber auf der Stelle

Der ehemalige Kaiser’s-Supermarkt in Stendal Süd wird dem Erdboden gleichgemacht. Ansonsten herrscht weiter Stillstand in dem Wohngebiet.

Das alte Gebäude in Stendal Süd wird in den kommenden Monaten abgerissen. Hier war einmal ein Kaiser’s Supermarkt beheimatet. Spätestens Ende Januar 2022 wird es Geschichte sein. Dort wird wohl eine Grünfläche entstehen.

Stendal - Im Stendaler Stadtteil Süd haben in dieser Woche die Vorbereitungen zum Abriss eines ehemaligen Einkaufkomplexes an der Hanseallee begonnen. Die Stadt Stendal hatte das seit Jahren leer stehende Gebäude vor zwei Jahren von einer niederländischen Firma gekauft. Einst war dort eine Filiale der mittlerweile insolventen Supermarktkette Kaiser's beheimatet. Auch das Café Müller unterhielt in dem Komplex eine Außenstelle.