Stendal. - Eine Kommune nach der anderen hat am Dienstag ihre Osterfeuer abgesagt. Der Grund ist immer derselbe: die hohe Waldbrandgefahrenstufe. Aktuell gilt im Landkreis Stendal die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe, die Stufe 4.

Der Boden ist ausgetrocknet. Erst kürzlich gab es einen Waldbrand bei Möringen. Ein zentrales Verbot für den Landkreis Stendal gibt es nicht. Das sei Sache der Kommunen, heißt es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung.

Lesen Sie auch: Zwei Kinder nach Wohnungsbrand in Uchtspringe im Krankenhaus

In der Hansestadt Stendal werden die geplanten Osterfeuer am Donnerstag, 17., und Sonnabend, 19. April, nicht stattfinden, bestätigt Stadtsprecher Philipp Krüger. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes begannen am Dienstag, die Veranstalter über die Entscheidung zu informieren. Es sind nur noch Feuerschalen erlaubt.

Nach bisherigem Kenntnisstand haben ebenfalls die Verbands- oder Einheitsgemeinden Seehausen, Osterburg, Arneburg und Bismark ihre Osterfeuer abgesagt.