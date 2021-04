Stadtsee-Bahnhof in Stendal bleibt Schmuddelecke

Am schlechten Zustand des Haltepunktes in Stendal ändert sich nur wenig / Sanierung erst 2024

Stendal

Gäbe es einen Preis für den unansehnlichsten und ungemütlichsten Bahnhof im Lande, der Stendaler Stadtsee-Bahnhof hätte nicht die schlechtesten Chancen auf den Sieg. Der Fußgängertunnel, der zu den Gleisen führt, ist großflächig mit Graffiti beschmiert, fast überall liegt Dreck rum. Die Unterführung verströmt einen Geruch, den man beim besten Willen nicht mit Worten beschreiben möchte.

Der wenig schmeichelhafte Zustand wäre vielleicht zu verschmerzen, wenn der Haltepunkt nicht mehr genutzt werden würde. Dies ist aber beileibe nicht der Fall. In den 70er-Jahren gebaut, um die Belegschaft des Kernkraftwerkes Arneburg den Weg zur Arbeit zu erleichtern, steigen jeden Tag immer noch rund 500 Menschen dort ein und aus, wie Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn, mitteilt.

Sanierung des Stadtsee-Bahnhofs nicht vor 2024

An der Trasse Mageburg-Wittenberge gelegen, nutzen den Haltepunkt besonders Berufsschüler, um zum Unterricht am nahegelegenen Berufsschulzentrum zu gelangen.

Um den unbefriedigenden Gesamtzustand wissend, hat sich die Deutsche Bahn vorgenommen, den Bahnhof grundlegend zu modernisieren. Die mittelfristige Planung eine zur grundhaften Sanierung sei auf den Weg gebracht, berichtet Jörg Bönisch. So positiv sich diese Nachricht im ersten Moment anhört, steht sie trotzdem unter einem Vorbehalt.

Ein konkreter Zeitplan liegt nämlich noch nicht vor. Fest steht allenfalls, dass die grundlegende Sanierung laut dem Bahnsprecher frühestens im Jahr 2024 beginnen wird. Heißt, dass sich da Baustart auch noch weiter nach hinten verschieben könnte. Zumal die Finanzierung nicht abschließend geklärt ist. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind Aussagen zu den Kosten noch nicht möglich“, so der Bahnsprecher.

Grafftiti im Fußgängertunnel werden entfernt

Das Vorhaben könnte dabei aus Mitteln des Bundes, des Landes oder Eigenmitteln bezahlt werden. Bönisch verweist in diesem Zusammenhang auf ein Investitionsprogramm der Bahn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Eine gute Nachricht kann die Deutsche Bahn dennoch vermelden: Noch in diesem Jahr wird der Fußgängertunnel am Stadtsee-Bahnhof von den Graffiti gereinigt. Zudem erneuert das Unternehmen die Beleuchtung am Bahnsteig 2.