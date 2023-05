Es ist so weit: Die Stadtwerke in Stendal haben die Senkung ihrer Strom- und Gaspreise angekündigt.

Stadtwerke in Stendal senken noch 2023 ihre Strom- und Gaspreise

In Stendal sinken ab dem 1. Juli 2023 die Strom- und Gaspreise.

Stendal - Die Stadtwerke in Stendal senken ab dem 1. Juli 2023 ihre Strom- und Gaspreise. Das hat Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in der Stadtratssitzung am Montag, 22. Mai, bekanntgegeben.

Bei Strom sinkt der Arbeitspreis, also die Kosten pro Stunde, von 44,24 Cent/kWh auf 39,24 Cent/kWh. Der bisherige Grundpreis von 220,40 Euro pro Jahr bleibt bestehen.

Der Gaspreis sinkt um 3 Cent von 18,54 Cent/kWh auf 15,54 Cent/kWh. Auch beim Gas ändert sich nichts am Grundpreis von 169,40 Euro pro Jahr.

Die angegebenen Werte gelten je für die Grundversorgung.