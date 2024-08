Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich an seinem dritten Tag in der Hansestadt Zeit genommen, Stendal-Stadtsee kennenzulernen.

An seinem dritten Tag in Stendal hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Stendal-Stadtsee und das Stadtteilbüro besucht.

Stendal - Das deutsche Staatsoberhaupt hat es an seinem dritten Tag in Stendal in den Stadtteil Stadtsee verschlagen. Für manche ist es ein sozialer Brennpunkt, für viele ein Zuhause. Frank-Walter Steinmeier zeigt sich nach seinem Besuch begeistert von der Entwicklung und den Menschen in Stendal-Stadtsee.