Stendal - Haarscharf verpasste Stendal im Jahr 2022 bei der Zahl der Einwohner die 40.000-Marke. Nur 39 weitere Bürger haben gefehlt. Im vergangenen Jahr entfernte sich die Hansestadt weiter von diesem Meilenstein. Am 31. Dezember 2023 hatte Stendal insgesamt 39.782 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Stendal, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist. Die Stadt hat demnach 179 Bewohner verloren. Gründe sind Wegzüge und eine höhere Sterbe- als Geburtenrate in der Hansestadt.