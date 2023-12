Am 9. Dezember 2023 hielt am Hauptbahnhof in Stendal zum vorerst letzten Mal ein Zug nach Amsterdam. Der Grund: Seit dem 10. Dezember ist der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft getreten.

Da düst er von dannen: Der letzte Zug nach Amsterdam mit Halt in Stendal hielt am 9. Dezember 2023 um 17:32 Uhr am Hauptbahnhof.

Stendal - In Stendal am Hauptbahnhof in einen Zug steigen, die Füße hochlegen und ganz entspannt innerhalb von fünfeinhalb Stunden ohne Umstiege in Amsterdam ankommen. Bis vor Kurzem war das noch möglich. Aber damit ist nun Schluss. In Stendal heißt es: Aus ist der Traum von Amsterdam. Seit dem 10. Dezember hat die Deutsche Bahn einen neuen Fahrplan.