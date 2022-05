Laubentsorgung Stendal: In Laub-Containern landet Pflanzengrün und Müll

Die Stadt Sendal bittet darum, ausschließlich das Laub von öffentlichen Flächen zu entsorgen und stellt dafür 100 Container bereit. 68 davon in der Stadt Stendal, 32 in den Ortsteilen. Wie viele halten sich an die Bitte?