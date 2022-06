Stendal: Modekette Orsay schließt endgültig

Stendal - Seit einigen Monaten prangen bereits die einschlägigen Aufkleber am Schaufenster der Stendaler Orsay-Filiale in der Breiten Straße. Den Ausverkauf kündigen sie an, wollen mit satten Prozenten die Kunden ein letztes Mal ins Geschäft locken. All dies wies natürlich auf das bevorstehende Ende der Kette in Stendal hin.