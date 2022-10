Stendal räumt den „Friedhof der Fahrräder“

Stendal - Vielen Stendalern sind die herrenlosen Fahrräder am Bahnhof schon lange ein Dorn im Auge. Nun schreitet die Stadt ein.

Wie das Tiefbauamt den Fahrradfahrern am Donnerstag auf roten Handzetteln mitteilte, werden sämtliche Fahrräder oder deren Überreste bis Ende Oktober von dort entfernt und anschließend beseitigt. Sollten am Bahnhof abgestellte und augenscheinlich verwahrloste Fahrräder hingegen doch weiterhin in Benutzung sein, werden die Besitzer aufgefordert, sich per E-Mail beim Tiefbauamt zu melden: [email protected]