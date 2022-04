Stendal: Sachsen-Anhalt-Tag 2022 steht kurz vor der Absage

Das Plakatmotiv war in einem landesweiten Wettbewerb gesucht und von einer Jury ausgewählt worden. Es wird auch nach einer Absage für 2022 weiter für das Landesfest in Stendal werben – in welchem Jahr es auch stattfindet.

Stendal - Es ist gerade einmal zwei Monate her, da war Matthias Neumann, Cheforganisator des Stendaler Sachsen-Anhalt-Tages, noch optimistisch. Beim Bürgergespräch in der Katharinenkirche erklärte er den Ablauf den Festes und bat die Vereine der Stadt, sich tatkräftig zu engagieren. Wie so viele ging er davon aus, dass das Landesfest vom 1. bis zum 3. Juli 2022 nach Plan stattfinden wird. Mittlerweile steht fest: Der Sachsen-Anhalt-Tag wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr nicht in Stendal gefeiert werden.