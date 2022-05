Stendal-Süd: Was die Stadträte zum Konzept der SWG sagen

Stendal - Die Fraktion Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal (FSS/BfS) möchte die Wiederbelebung des Stadtteils Stendal-Süd vorantreiben. In einer Pressemitteilung äußert sich der Vorsitzende Christian Röhl fast schon begeistert, dass die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ein entsprechendes Konzept erarbeitet hat: „Unsere Fraktion findet es ausgezeichnet, dass jetzt die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft hier tatkräftig aktiv wird und ihre Grundstücke weiterentwickeln will.“

Die FSS/BfS hätten seit dem Einzug in den Stadtrat kontinuierlich für das Vorhaben geworben, um dort Bauplätze für Eigenheime zu schaffen, so Christian Röhl. Für die Wiederbelebung spreche, dass „in Stendal-Süd Straßen angelegt sind und Versorgungsleitungen mindestens schon vorhanden sind.“ Gespräche mit den Stadtwerken seien ebenfalls positiv verlaufen. Deshalb hätten die FSS/BfS im Stadtrat zusammen mit der Fraktion SPD/FDP/Ortsteile entsprechende Beschlüsse zur Schaffung von Bauland in Süd herbeigeführt. Nachdem die SWG positive Signale gesendet habe, ist die Stoßrichtung für Christian Röhl klar: Die Weiterentwicklung der SWG-Grundstücke sollte niemand im Stendaler Stadtrat verhindern.

Bei Fraktion SPD/FDP/Ortsteile stoßen die SWG-Pläne grundsätzlich ebenso auf Zustimmung. Angesichts der schleppenden Entwicklung bei der Ausweisung von Baugebieten „ist es richtig, dass wir Stendal-Süd in den Blick nehmen,“ sagt der Fraktionsvorsitzende Reiner Instenberg. Er schränkt jedoch ein: „Eine vollständige Wiederbelebung des gesamten Gebietes halte ich aufgrund der demografischen Entwicklung für nicht realistisch.“

Stendal-Süd: Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) soll Pläne im Stadtrat vorstellen

Deshalb habe man immer vorgeschlagen, straßenbegleitend - ähnlich wie am Dahrenstedter Weg - entlang der Hanseallee zu bauen. Was Instenberg außerdem anmerkt: Man werde im Flächennutzungsplan erläutern müssen, warum Süd wiederbelebt werden soll, während in Stendal-Stadtsee Häuser abgerissen werden. Aus stadtentwicklungspolitischer Sicht sei es sinnvoller, die Abrissflächen in Stadtsee als neue Eigenheimflächen zu nutzen. Trotzdem sei es an der Zeit, dass Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) das Konzept der SWG im Stadtrat vorstellt.

Ähnlich sieht das Thema Thomas Weise als Fraktionsvorsitzender der CDU/Landgemeinden. „Wir begrüßen den Vorschlag, denn Süd könnte sich gut weiterentwickeln.“ Gerade für Berufstätige, die in Berlin ihren Arbeitsplatz haben, biete sich Süd wegen der kurzen Entfernung zum Hauptbahnhof an, erklärt er. Die Fraktionsmitglieder sehen aber mögliche Probleme, die der demografische Wandel mit sich bringt. „Was ist in zehn, 20 oder 30 Jahren, wenn die Jugend wegzieht, weil sie in Stendal keine Jobs findet?“

Thomas Weise gibt zu bedenken, dass neben planungsrechtlichen Fragen auch geklärt werden müsse, was genau mit der Kita Regenbogenland in der Rostocker Straße passiert. „Die Kita müsste entweder saniert oder neu gebaut werden.“ Diese Entscheidung hängt allerdings davon ab, ob die Einrichtung künftig in städtischer Hand bleibt oder in private Trägerschaft übergeht.

Stendal-Süd: Quadratmeterpreis soll nicht zu hoch werden

Auch die AfD steht dem Vorschlag zur Wiederbelebung positiv gegenüber. „Es wäre ein Leuchtturm-Projekt“, sagt der Vorsitzende Arno Bausemer. Die Planungen könnten für Stendal eine Chance sein. Ohne weiteres Bauland sieht Arno Bausemer die Gefahr, dass sich junge Paare in anderen Orten wie zum Beispiel in Tangermünde niederlassen könnten. Daher „sollte das Vorhaben dringend vorangetrieben werden.“ Viele Kosten würden wegfallen, weil Versorgungsleitungen bereits vorhanden seien. Für die AfD sei es allerdings wichtig, dass der Quadratmeterpreis nicht zu hoch werde.

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion Die Linke/Bündnis 90/Die Grünen haben den Vorschlag noch nicht besprochen. Daher kann der Fraktionsvorsitzende Joachim Röxe nur für sich sprechen.

„Ich finde die Idee interessant.“ Durch Bauplätze könnten Bedarf und Lücken geschlossen werden. Er sieht einige planungstechnische Hürden, die sich aber lösen lassen könnten.