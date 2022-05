Stendal: Trotz Behinderung selbstständig leben - ein Weg mit Hindernissen

Stendal - „Hier wohnt ein FCM-Fan“ verkündet ein Schild. In fußballerischer Hinsicht werden die Fronten damit gleich an der Wohnzimmertür geklärt. Spricht man Denise Schmidt darauf an, lacht sie etwas verlegen. Die Freude, dass das Schild aufgefallen ist, kann sie nicht verbergen. „Der Verein ist mir von der Familie in die Wiege gelegt worden“, sagt sie. Dass sie die Möglichkeit hat, ihre eigenen vier Wände nach Lust und Laune zu dekorieren, ist übrigens nicht so selbstverständlich, wie man annimmt.