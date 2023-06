Die Altmark-Apotheke in Stendal ist eine von vielen im Landkreis, die sich am Apothekenstreik am Mittwoch, 14. Juni, beteiligen.

Stendal - „So kann es nicht weitergehen.“ Annette Lange, Inhaberin der Altmark-Apotheke in Stendal, ist sichtlich frustriert von der schwierigen Situation,

in der sich Apotheken in Deutschland befinden. Medikamente fehlen an allen Ecken und Enden. Deswegen beteiligen sich sie und andere Apotheken im Landkreis Stendal am bundesweiten Streik am 14. Juni.