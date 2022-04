Stendal: Was tun, wenn man Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen will

Stendal - Mehr als 750 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind bisher in den Landkreis Stendal gekommen, knapp die Hälfte von ihnen sind Kinder. Eine erste Unterkunft finden sie auf jeden Fall in einer der beiden Notunterkünfte, die der Landkreis bereitgestellt hat. Sie können aber auch gleich in eine freie Wohnung oder ein Zimmer ziehen.