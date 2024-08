Ines Walczak wurde nach 45 Jahren als Erzieherin in der Kita Johannitersternchen in Stendal verabschiedet

Stendal/vs - Nach 45 Jahren als Erzieherin ist Ines Walczak in den Ruhestand verabschiedet worden. 25 Jahre war sie in einer Einrichtung in Tangermünde (ihrer Geburtsstadt) tätig, vor 20 Jahren wechselte sie zu den „Johannitersternchen“ in Stendal. Dort gab es für sie ein Fest zum Abschied.

Auf der mit Wimpeln bunt geschmückten Wiese der Einrichtung bedankten sich Kita-Leiterin Kathrin Wimmer und Kirstin Bunn vom Johanniter-Regionalverband Altmark bei Ines Walczak. Alle 27 Erzieherinnen sangen ihr ein selbst gedichtetes Abschiedslied nach der Melodie von „Lustig ist das Zigeunerleben“, danach gab es Blumen und Geschenke von Kindern und Kollegen.

In der Einrichtung werden 196 Mädchen und Jungen in Krippe und Kindergarten betreut. Bei den „Johannitersternchen“ war Ines Walczak für das Haus der kleinen Forscher verantwortlich.