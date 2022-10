Stendaler Lichttage 2022 werden mit Live-Musik gefeiert

Markt, Marienkirche und Winckelmannplatz werden in Szene gesetzt.

Bei den Lichttagen im Jahr 2020 wurde die Jacobikirche in Stendal von innen beleuchtet.

Stendal - Die Stendaler Lichttage finden vom 13. bis 15. Oktober statt. Drei Orte werden im Herzen der Hansestadt von Licht- und Tonkünstlern in Szene gesetzt.

Auf dem Stendaler Marktplatz werden mit moderner Technik Klänge in Bilder übersetzt, die auf die Rathausfassade projiziert werden. Zusätzlich gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm auf dem Markt (siehe Infokasten). Täglich tritt die Bigband der Musik- und Kunstschule je um 19 und 21 Uhr auf. Musikalische Höhepunkte gibt es am Freitag mit der Band BigDaddy, in der OB-Stellvertreter Axel Kleefeldt mitspielt, und Sonnabend mit Tick2Loud.

Die Kirche St. Marien wird von innen beleuchtet. Die Ton-Licht-Installation stammt von Herbert Cybulska, der für die künstlerische Gesamtleitung der Lichttage zuständig ist.

Auf dem Winckelmannplatz entstehen unter dem Titel „Luftschlösser“ komplexe geometrische Muster in einer Endlosschleife. Außerdem gibt es ein Mitmachprogramm. Mit Taschenlampen und anderen Leuchtmitteln können Besucher ganz eigene Lichtkunstfotos erstellen.

Das Live-Programm während der Stendaler Lichttage