Gotteshaus wird saniert Stendaler Lutherkirche eingerüstet: Zahn der Zeit nagt am Gehölz

Der Turm der Lutherkirche in Stendal ist von einem meterhohen Gerüst verdeckt. Pfarrer Ralf-Dieter Euker erklärt, was an dem Gotteshaus im Stadtteil Röxe gemacht werden muss.