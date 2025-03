Stendal. - Die Mehrzahl der Stadträte hat eine Erhöhung der Kitagebühren in Stendal am Montag abgelehnt. Was für Familien keine weitere Belastung bedeutet, könnte Bürgern der Stadt langfristig dennoch an anderen Stellen schaden.

