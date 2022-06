Stendalerin beklagt sich über Sperrmüll-Lärm im Wohngebiet

In einem eingezäunten Bereich können Mieter der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft Sperrmüll abgeben.

Stendal - Sie sitzt auf ihrem Balkon in Stendal Nord und plötzlich kracht es. Die Mieterin der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) schreckt hoch. Fast direkt unter ihr wird Sperrmüll in einem eingezäunten Bereich abgeladen. Das kostenlose Angebot der SWG hat sich für die Frau (Name der Redaktion bekannt) zum Ärgernis entwickelt.