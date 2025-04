Stendals Innenstadt erstrahlt zur Verkaufsmesse Garten & Ambiente in bunten Blüten

Am 25. und 26. April wird es zur Verkaufsmesse Garten und Ambiente in Stendal bunt.

Stendal - Die Verkaufsmesse Garten & Ambiente zieht am Sonnabend, 26. April, wieder in Stendals Innenstadt ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es auf dem Winckelmannplatz und in der Fußgängerzone einiges zu entdecken, teilt die Stadt Stendal mit.

Was gibt es bei Garten & Ambiente in Stendal?

Zahlreiche Garten- und Wohnaussteller informieren über die neuesten Trends und geben jede Menge Tipps, um einen Traumgarten entstehen zu lassen. Auf der Flaniermeile inmitten der Stendaler Altstadt kann man sich rund um das Thema Garten und Wohnen inspirieren lassen. Die Anregungen für die Gartengestaltung können genutzt werden, damit sich die noch kahlen Beete zu Beeten mit üppiger Blütenpracht verwandeln.

Unterhaltung und Musik

Bühne Winckelmannplatz: 11 Uhr – Puppenspiel mit Onkel Moosbart und Kasper Löffel; 12.15 Uhr – Solokünstler Pedro Querido aus Portugal; ab 14 und 15.30 Uhr – Livemusik mit den Altmark Dixilandern; 15 Uhr – kleines Drehorgelkonzert des Mecklenburgischen Drehorgelorchesters; Mal- und Bastelstrecke vom JFZ sowie Kinderschminken beim Wahrburger Carneval Club.

Außerdem wird es auf dem Festgebiet Unterhaltung vom KTSC „Treuer Husar“ aus Heeren geben.

Einschränkungen für Verkehr

Die Stadt Stendal weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen für den Verkehr kommen wird. Grund dafür sind erhöhte Sicherheitsauflagen. Deshalb ist es notwendig, das Festgebiet vom 25. April, 14 Uhr, bis 26. April, 20 Uhr, abzusperren.

Betroffen sind ab 14 Uhr: Stavenstraße, hinterer Teil Richtung Fußgängerzone (Höhe Italiener), Poststraße ab Poller (Höhe Griebener Hof) in Richtung Fußgängerzone, Marienkirchstraße, Priesterstraße ab Haus Nr. 18 in Richtung Winckelmannplatz, Vogelstraße ab Haus Nr. 21 in Richtung Fußgängerzone.

Ab 18 Uhr sind eingeschränkt befahrbar: Bruchstraße ab Ecke Neustraße in Richtung Innenstadt, Breite Straße ab Ecke Hook in Richtung Innenstadt, Sperlingsberg und Kornmarkt. Das Festgelände ist nur zu Fuß beziehungsweise mit dem Fahrrad erreichbar. Bewohnerparkausweise, Parkscheiben sowie Parkautomaten werden im jeweiligen Zeitraum keine Gültigkeit besitzen.