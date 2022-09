Straßensanierung machte Gullys in Tangerhütte zu Schlaglöchern

Neue Asphaltschichten auf mehreren Straßen in Tangerhütte erhöhten die Fahrbahn, aber nicht die Gullydeckel. An manchen Stellen entstanden richtige Löcher, um die Autofahrer auf den meistbefahrenen Straßen herumzirkeln mussten. Das ist nun - vier Wochen später - endlich vorbei.

Tangerhütte - Seit Anfang August in Tangerhütte mehrere Straßen mit einer neuen Deckschicht aus Asphalt überzogen worden waren, gab es Kritik an deutlich zu tief sitzenden Gullydeckeln mitten in der Fahrspur. Diese ließen manchen Autofahrer Schäden am Fahrzeug befürchten. Eigentlich sollten die Gullys gleich in der Woche nach den Bauarbeiten angepasst werden.